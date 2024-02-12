Спорт 12 февраля 2024, 14:05 Марафонец-рекордсмен из Кении умер за рулем Nation: марафонец Келвин Киптум из Кении погиб в ДТП в возрасте 24 лет Li Ying / Global Look Press

Читать 360tv в

Обладатель мирового рекорда в марафоне легкоатлет Келвин Киптум умер в ДТП в Кении. Он не справился с управлением и врезался в дерево, сообщил Nation.

Спортсмен 11 февраля ехал на Toyota Premio вместе с тренером из Руанды Гарвайсом Хакизимана и женщиной по имени Шэрон Косги. Начальник полиции Эльгейо Мараквета Питер Мулинге заявил журналистам, что около 23:00 Киптум влетел в большое дерево.

Реклама

Машина упала в канаву примерно в 60 метрах от места столкновения. Спортсмен и тренер погибли, женщину госпитализировали с тяжелыми травмами. Полицейский заявил, что авария произошла по вине самого спортсмена.

Келвин Киптум пробежал Чикагский марафон 2023 года за два часа 35 секунд, сообщили «Известия». Всемирная легкоатлетическая ассоциация подтвердила рекорд за неделю до гибели 24-летнего спортсмена. Легкоатлет планировал принять участие в Роттердамском марафоне 14 апреля и выступить за сборную Кении на Олимпиаде-2024 в Париже.