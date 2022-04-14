Марафон «Золото скифов» пройдет в Ростовской области

Забег «Золото скифов» пройдет 24 апреля на велотрассе «Горный манеж» в Ростовской области. Об этом сообщил сайт «Привет-Ростов.ру».

Взрослые спортсмены смогут пробежать дистанцию пять или 15 километров. Для детей будет организован забег на дистанцию один километр. Победители 15-километрового забега получат денежные призы, лидерам на других дистанциях выдадут подарки.

Трассу «Горный манеж» создали специально для соревнований по горному бегу и горному велосипеду, пояснило ИА Nation News.