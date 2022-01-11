Марадишвили назвал самый сложный момент в его карьере в ЦСКА

Бывший хавбек ЦСКА Константин Марадишвили рассказал, какой момент был самым сложным за время его карьеры в клубе. Об этом сообщила «Газета.ru».

«Был ли момент, когда я хотел бросить футбол? Такого не было, но однажды я был очень разочарован и опустошен. Зимой 2020 года меня не хотели брать на сборы с основной командой. Меня больше не видели в команде. Сказали, что будут искать клуб для аренды», — поделился спортсмен.

Футболист подчеркнул, что с трудом пережил эту новость. Однако благодаря помощи отца ему удалось поехать в Кампоамор. Благодаря усилиям на сборах Марадишвили вновь смог зарекомендовать себя в клубе.