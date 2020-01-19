«Мания анонсировать». Спортсмены засомневались в возможности боя Мейвезера и Нурмагомедова

«Это пошла какая-то мания анонсировать, пиарить. Дело же не в самом бое, а именно в ажиотаже этом, как это будет — два чемпиона. Вопрос, по каким правилам они будут выходить. Я считаю, что Хабиб не ударник, по боксу делать нечего. По ММА Мейвезеру говорить нечего, у него только один шанс попасть. Это рассчитано на шоу, чтобы собрать побольше зрителей, заработать побольше денег. Все», — отметил Семенов в разговоре с «360».

Он выразил сомнение в том, что Мейвезер выйдет на ринг по правилам ММА, ведь «у него все в порядке с финансами». Семенов отметил, что боксер заработает больше денег и соберет больше аудитории, только если выиграет.

«Мейвезер — хороший спортсмен, но и хороший менеджер. У него хороший промоутерский центр», — сказал Семенов на вопрос о том, зачем боксер разместил анонс поединка с Нурмагомедовым.

В воскресенье американский боксер Флойд Мейвезер опубликовал в Instagram пост с анонсом своего поединка с Хабибом Нурмагомедовым. После этого отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов сказал, что они будут обсуждать возможность этого боя после 19 апреля, когда состоится поединок с Тони Фергюсоном.