Манджукич будет играть за «Милан»

Контракт с ним подписан на полгода — до конца сезона. После этого он может быть продлен.

Известно, что Манджукичем интересовались три российских клуба: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Он отклонил все их предложения.

Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси 9 января забил два мяча в матче чемпионата Испании против «Гранады». Тем самым аргентинский футболист установил новый рекорд.