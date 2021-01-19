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    19 января 2021, 16:29

    Манджукич будет играть за «Милан»

    Дарья Морозова

    Футболист Марио Манджукич будет играть за футбольный клуб «Милан». Об этом сообщил портал «Свободная пресса».

    Контракт с ним подписан на полгода — до конца сезона. После этого он может быть продлен.

    Известно, что Манджукичем интересовались три российских клуба: «Спартак», ЦСКА и «Локомотив». Он отклонил все их предложения.

    Ранее нападающий «Барселоны» Лионель Месси 9 января забил два мяча в матче чемпионата Испании против «Гранады». Тем самым аргентинский футболист установил новый рекорд.