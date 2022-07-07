Манданда ушел из французского «Марселя»

Победитель чемпионата мира 2018 года в России, голкипер Стив Манданда покидает французский «Марсель». Об этом написало ИА Nation News со ссылкой на официальный сайт клуба.

«Клуб хотел бы искренне поблагодарить Стива за все, что он привнес в клуб с 2007 года. Сыграв 613 игр в футболке нашего клуба, он, несомненно, стал олимпийской легендой. Клуб желает ему всего наилучшего в будущем», — говорится в сообщении.

Голкипер выступал за французский клуб с 2007 года с перерывом в один сезон. Манданде удалось установить рекорд «Марселя» по количеству сыгранных матчей. По данным зарубежных СМИ, в ближайшее время футболист может перейти в «Ренн».