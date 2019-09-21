«Манчестер Сити» забил «Уотфорду» восемь мячей в одном матче

Систему VAR впервые использовали в чемпионате Англии Подробнее

Встреча на стадионе «Этихад» в Манчестере в рамках Английской Премьер-лиги (АПЛ) завершилась со счетом 8:0 в пользу хозяев поля. Голы забили Бернарду Силва, Давид Сильва, Серхио Агуэро, Рияд Марез, Николас Отаменди и Кевин де Брейне, отметила «Газета.ru».

«Манчестер Сити» стал первой командой в истории АПЛ, которая забила пять мячей за 18 минут. Команде не хватило одного гола, чтобы повторить самый крупный счет на чемпионате Англии. Так, в 1995 году «Манчестер Юнайтед» разгромил «Ипсвич Таун» (9:0).

«Манчестер Сити» набрал 13 очков и поднялся на второе место в таблице чемпионата Англии. На два балла его обгоняет «Ливерпуль», который провел на одну игру меньше. «Уотфорд» потерпел четвертое поражение в шести матчах нового сезона. Он разместился на последней строчке с двумя очками в активе.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет с «Эвертоном», а «Уотфорд» — с «Вулверхэмптоном».