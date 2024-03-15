Спорт 15 марта 2024, 18:33 «Манчестер Сити» сыграет с «Реалом» в ¼ финала Лиги чемпионов Определились пары четвертьфиналистов Лиги чемпионов УЕФА Mark Cosgrove / Global Look Press

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Жеребьевку ¼ финала Лиги чемпионов сезона-2023/2024 провели 15 марта в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Швейцарии. Первые матчи состоятся 11 апреля.

По ее итогам мадридский «Реал» будет играть с «Манчестер Сити», лондонскому «Арсеналу» предстоит выйти на поле с мюнхенской «Баварией». Мадридский «Атлетико» сыграет с дортмундской «Боруссией», а «Барселона» — с парижским ПСЖ.

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Первые матчи в парах назначили на 11 апреля. Ответные поединки проведут через неделю. Действующим победителем Лиги чемпионов является «Манчестер Сити». В прошлогоднем финале команда победила миланский «Интер».

Тренер английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола ранее ответил на слухи о возможном уходе из ФК. По его словам, он пока не намерен покидать пост.