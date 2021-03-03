«Манчестер Сити» одержал победу над «Вулверхэмптоном» в матче АПЛ

Футбольная команда «Манчестер Сити» одержала победу над «Вулверхэмптоном» со счетом 4:1 в матче 29-го тура Английской премьер-лиги. Игра прошла в Манчестере, написал сайт RT.

На 15-й минуте автогол забил Леандера Дендонкера. На 61-й минуте Конор Коди сравнял счет. В конце встречи дубль оформил «горожанин» Габриэл Жезус. Он отличился на 80-й и 93-й минутах. Кроме этого, мяч в ворота соперников забил Рияд Марез.

«Манчестер Сити» победил в чемпионате Англии по футболу в 15-й раз.