Спорт 06 января 2023, 01:40 «Манчестер Сити» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу Гол Мареза помог «Манчестер Сити» выиграть у «Челси» в матче чемпионата Англии по футболу Pixabay

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Футболисты «Манчестер Сити» победили на выезде лондонский «Челси» в рамках матча 19-го тура чемпионата Англии. Игра завершилась со счетом 1:0.

Встреча команд проходила в четверг, 5 января, на «Стэмфорд Бридж». Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей из Манчестера. У победителей единственным мячом на 63-й минуте отличился Рияд Марез.

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В начале матча нападающий «Челси» Рахим Стерлинг получил травму, поэтому его заменили на Пьера-Эмерика Обамеянга. Также на 22-й минуте из-за травмы произошла замена полузащитника «Челси» Кристиана Пулишича.

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Теперь у «Манчестер Сити» 39 очков, команда продолжает находится на втором месте в таблице Английской премьер-лиги. Лидером чемпионата пока остается лондонский «Арсенал». Для «Челси» это уже четвертое поражение в последних шести матчах АПЛ. Команда стоит на 10-й строчке.

Португальский футболист Криштиану Роналду ранее перешел в «Аль-Наср». Нападающий разорвал контракт с английским «Манчестер Юнайтед» в ходе чемпионата мира в Катаре, напомнило издание «Политика Сегодня».