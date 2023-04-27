Спорт 27 апреля 2023, 01:35 «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в матче чемпионата АПЛ «Манчестер Сити» разгромил «Арсенал» со счетом 4:1 Pxhere

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Футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в домашней встрече в рамках матча 33-го тура Английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра состоялась 26 апреля на стадионе «Этихад» и закончилась со счетом 4:1.

Первый гол на седьмой минуте забил Кевин Де Брюйе, затем на 45-й минуте отличился Джон Стоунз, а на 54-й минуте в ворота «Арсенала» прилетел мяч от Де Брюйе.

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На 86-й минуте Роб Холдинг оформил мяч для своей команды, однако на пятой дополнительной минуте Эрлинг Холанд забил в ворота «гостей» четвертый мяч.

Теперь «Манчестер Сити» предстоит выйти на поле в гостевом матче следующего тура против «Фулхэма», у «Арсенала» 2 мая состоится игра с «Челси».

«Манчестер Сити» находится на втором месте в турнирной таблице АПЛ с 73 очками. У «Арсенал» 75 очков в 33 матчах.

Все ответные матчи ¼ финала Лиги Европы завершились 21 апреля. В полуфинал попали «Ювентус», «Севилья», «Рома» и «Байер». «Севилья» прошла в ½ финала благодаря победе на своем поле над «Манчестер Юнайтед». Первые игры состоятся 11 мая, а ответные — 18 мая.