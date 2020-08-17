«Манчестер Сити» назвал возможную замену Хосепа Гвардиолы
Представители футбольного клуба «Манчестер Сити» назвали возможную замену главного тренера Хосепа Гвардиолы. Его место может занять бывший наставник «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино, пишет издание The Sun.
По данным издания, манкунианцы собирались продлить контракт Гвардиолы, который заканчивается по завершении следующего сезона. Сам тренер думает уйти из клуба после того, как истечет его трудовое соглашение, сообщила «Газета.ru».
По причине этого «Манчестер» готов обратиться к Почеттино. Помимо этого, интерес к аргентинскому специалисту остается у таких клубов как «Барселона», «Ювентус» и «Ньюкасл Юнайтед».