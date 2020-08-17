«Манчестер Сити» назвал возможную замену Хосепа Гвардиолы

По данным издания, манкунианцы собирались продлить контракт Гвардиолы, который заканчивается по завершении следующего сезона. Сам тренер думает уйти из клуба после того, как истечет его трудовое соглашение, сообщила «Газета.ru».

По причине этого «Манчестер» готов обратиться к Почеттино. Помимо этого, интерес к аргентинскому специалисту остается у таких клубов как «Барселона», «Ювентус» и «Ньюкасл Юнайтед».