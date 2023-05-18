Спорт 18 мая 2023, 06:33 «Манчестер Сити» дважды вышел в финал Лиги чемпионов ФК «Манчестер Сити» обыграл «Реал» и второй раз за три года вышел в финал Лиги чемпионов РИА «Новости»

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Английский футбольный клуб «Манчестер Сити» обыграл мадридский «Реал» со счетом 4:0 и второй раз за три года вышел в финал Лиги чемпионов. Он встретится с итальянской командой «Интер» 10 июня, сообщил «Чемпионат».

Матч прошел на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Он стал ответным, по итогам двух игр счет составил 5:1. Два гола из четырех за «Манчестер Сити» забил Бернарду Силва, затем ворота хозяев поразили Мануэль Аканджи и Хулиан Альварес. Это поражение стало для «Реала» самым крупным с 2009 года, когда команда «Ливерпуль» обыграла его с таким же счетом 4:0.

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«Манчестер Сити» до 2021 года не выходил в финал Лиги чемпионов. В сезоне 2020/2021 года команда уступила «Челси» со счетом 0:1. Финальный матч текущего сезона пройдет в Стамбуле на стадионе «Ататюрк Олимпьят». Английский клуб ни разу не встречался с «Интером» в официальных играх. На счету итальянского клуба одна победа в Лиге чемпионов и две в Кубке европейских чемпионов.

Футбольный клуб «Барселона» впервые с 2019 года выиграл чемпионат Испании. Он обошел «Эспаньол» со счетом 4:2.