«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» и вышел в плей-офф Лиги чемпионов

Английский «Манчестер Юнайтед» обошел испанский «Вильярреал» в игре пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Эта победа обеспечила футболистам выход в плей-офф.

Команды играют в группе F. Их встреча проходила в Вильярреале, завершившись со счетом 2:0 в пользу англичан. На 78-й минуте мяч в ворота соперников отправил Криштиану Роналду. Этот гол стал 799-м в карьере нападающего. На 90-й минуте матча отличиться удалось Джейдону Санчо.

«Манчестер Юнайтед» провел первую игру после ухода с поста главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Теперь спортсменами руководит Майкл Каррик, который раньше входил в тренерский штаб футбольного клуба.

Сейчас на счету английской команды 10 очков. «Манчестер Юнайтед» находится на первой строчке в группе. Второе место занимает «Вильярреал» с семью очками. Победа англичан обеспечила им место в плей-офф Лиги чемпионов.

Ранее Международная федерация футбола (FIFA) составила список кандидатов, претендующих на звание лучшего футболиста 2021 года. В перечень попал и Роналду. Победитель станет известен 17 января 2022 года.