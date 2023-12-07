07 декабря 2023, 07:07
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии
«Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в АПЛ благодаря дублю Мактоминея
«Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.
Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд». В составе «МЮ» дублем отметился Скотт Мактоминей, у гостей единственный мяч на свой счет записал Коул Палмер.
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Для «Манчестер Юнайтед» это была уже девятая победа в нынешнем сезоне национального первенства при шести поражениях, клуб поднялся на пятое место.
«Челси» после этой встречи занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
Ранее стало известно, что руководство манкунианского клуба отстранило от занятий с командой нападающего Антонии после предъявленных ему обвинений в домашнем насилии и нападении на девушек.
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