Спорт 07 декабря 2023, 07:07 «Манчестер Юнайтед» обыграл «Челси» в матче чемпионата Англии «Манчестер Юнайтед» победил «Челси» в АПЛ благодаря дублю Мактоминея РИА «Новости»

Читать 360tv в

«Манчестер Юнайтед» на своем поле победил «Челси» в матче 15-го тура чемпионата Англии по футболу. Встреча завершилась со счетом 2:1.

Игра прошла на стадионе «Олд Траффорд». В составе «МЮ» дублем отметился Скотт Мактоминей, у гостей единственный мяч на свой счет записал Коул Палмер.

Реклама

Для «Манчестер Юнайтед» это была уже девятая победа в нынешнем сезоне национального первенства при шести поражениях, клуб поднялся на пятое место.

«Челси» после этой встречи занимает десятое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

Ранее стало известно, что руководство манкунианского клуба отстранило от занятий с командой нападающего Антонии после предъявленных ему обвинений в домашнем насилии и нападении на девушек.