«Манчестер Юнайтед» обошел «Омонию» в ходе матча в Никосии | 360°

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«Манчестер Юнайтед» обошел «Омонию» в ходе матча в Никосии

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Матч третьего тура Лиги Европы УЕФА завершился победой команды Эрика тен Хага «Манчестер Юнайтед». Она обошла «Омонию» из Кипра на их же поле, сообщил RT.

Игра состоялась в Никосии. Игра завершилась со счетом 3:2. Два гола «Манчестер Юнайтед» принес Маркус Рашфорд. Он забил на 53-ей, 84-й минуте игры. Кроме того, мяч принес Антони Марсьяль 63-ей минуте.

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В «Омонии» смогли забить два спортсмена — Карим Ансарифард и Николас Панайотиу.

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