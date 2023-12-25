Спорт 25 декабря 2023, 12:13 «Манчестер Юнайтед» объявил о продаже 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу

Читать 360tv в

Глава транснациональной химической компании INEOS и миллиардер Джим Рэтклифф приобрел 25% акций английского ФК «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу клуба.

Отмечается, что 71-летний бизнесмен дополнительно выделил на будущие инвестиции 300 миллионов долларов (более 27 миллиардов рублей). Кроме того, теперь организация Рэтклиффа будет нести ответственность за все футбольные операции «красных дьяволов».