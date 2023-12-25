25 декабря 2023, 12:13
«Манчестер Юнайтед» объявил о продаже 25% акций клуба миллиардеру Джиму Рэтклиффу
Глава транснациональной химической компании INEOS и миллиардер Джим Рэтклифф приобрел 25% акций английского ФК «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на пресс-службу клуба.
Отмечается, что 71-летний бизнесмен дополнительно выделил на будущие инвестиции 300 миллионов долларов (более 27 миллиардов рублей). Кроме того, теперь организация Рэтклиффа будет нести ответственность за все футбольные операции «красных дьяволов».
Футбол
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