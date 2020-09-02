«Манчестер Юнайтед» подтвердил переход Донни ван де Бека из «Аякса»

Ван де Бек воспитанник молодежного состава «Аякса». В основном составе он дебютировал в 2015 году, когда ему исполнилось 18 лет. Он сыграл ключевую роль в выходе команды в полуфинал Лиги чемпионов в 2019 году. Также он играл против «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы 2017 года.

В матчах за сборную Нидерландов ван де Бек забил 10 голов и сделал 11 передач в 37 играх прошлого сезона.

Сам спортсмен назвал свой переход в английский клуб невероятной возможностью.

«Я хочу поблагодарить всех в „Аяксе“. Я вырос там, и у меня всегда будет особая связь с клубом. Но теперь я готов сделать следующий шаг в своей карьере и выступить на высшем уровне. Нет более высокого стандарта, чем „Манчестер Юнайтед“», — заявил ван де Бек

Главный тренер английского клуба Оле Гуннар Сульшер заявил, что молодой футболисты обладает всеми необходимыми качествами, которые нужны для того, чтобы добиться успеха в команде.

«Он способен учитывать пространство и время, контролировать свои движения и предсказывать действия соперников. Это основные качества, которыми должен обладать полузащитник», — отметил он.

Тренер подчеркнул, что выступления ван де Бека в составе голландской лиги и на европейских чемпионатах были отличными, так что он станет удачным дополнением к команде.