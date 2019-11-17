Мамаев выйдет в основном составе «Ростова» в матче с «Краснодаром»

Команда Кокорина и Мамаева обыграла белгородский «Салют» с крупным счетом Подробнее

Для футболиста этот матч станет первым после его освобождения из колонии.

Его приятель Александр Кокорин, вместе с которым игрок «Ростова» отбывал наказание за хулиганство, после освобождения пока на поле не выходил.

Он сейчас числится в составе петербургского «Зенита». Как ранее сообщила пресс-служба клуба из Северной столицы, Кокорин может также принять участие в товарищеском матче в ноябре.

Товарищеский матч «Ростов» — «Краснодар» состоится в Краснодаре 17 ноября. Начало в 16:00.

Кокорин и Мамаев вышли из колонии в Белгородской области на свободу 17 сентября по УДО. Суд признал их виновными по статьям «Хулиганство» и «Побои» после драки в центре Москвы в начале октября 2018 года. Кокорин получил один год и шесть месяцев лишения свободы. Мамаева суд приговорил к сроку на месяц меньше.