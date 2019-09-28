Полузащитник Павел Мамаев быстро нашел себе работу после выхода из колонии. Он уже подписал контракт с футбольным клубом «Ростов». Информация появилась в аккаунте спортивного клуба в Instagram.

«Павел Мамаев снова в игре», — сообщили в клубе.

Контракт с 31-летним спортсменом рассчитан на два года с возможностью продления еще на сезон. Выступать за клуб Мамаев сможет только после зимней паузы в чемпионате России.

Футболист прошел медицинское обследование в «Ростове» и показал хорошие результаты. Для спортсмена составили план индивидуальных тренировок. ⠀ ⠀⠀

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Ранее Мамаев вел переговоры с ФК «Динамо». Он планировал пройти медосмотр в Москве 27 сентября. Однако позже прилетел в Ростов для переговоров.

Последние четыре сезона Мамаев провел в «Краснодаре», с которым забил 35 голов в 146 матчах. Полузащитник трижды входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России. ⠀ ⠀⠀

Полузащитник вышел на свободу из колонии 17 сентября по УДО. Вместе с ним освободили нападающего Александра Мамаева. Футболисты отбывали наказание за драки в центре Москвы осенью 2018 года. Также срок получили Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Четвертый фигурант уголовного дела до сих пор отбывает наказание. Суд уже дважды переносил заседание по поводу его условно-досрочного освобождения.