Мамаев поделился планами на 2020 год

«Жизнь состоит из ошибок и испытаний. Из этого я извлек огромный урок для себя, для дальнейшей жизни», — заметил Мамаев.

По информации РИА ФАН, игрок обратил внимание на негатив общественности. Он назвал недавний скандал не той историей, которую необходимо «обсуждать всей страной».

Футболист также рассказал о впечатлениях от перехода в «Ростов».

«Я очень доволен этим решением, те два месяца, что я провел в команде — я очень счастлив. Валерий Карпин сказал, что ему в первую очередь важны футбольные и человеческие качества», — уточнил Мамаев.

Он подчеркнул, что в будущем году хочет «получать удовольствие от жизни» и «приносить пользу своему клубу».

Ранее компания по мониторингу и анализу СМИ «Медиалогия» поделилась рейтингом самых популярных спортсменов России 2019 года. Третья строчка в списке досталась Павлу Мамаеву.