Мамаев нашел для себя футбольный клуб

Сейчас футболист ведет переговоры с клубом, которые уже подошли к завершающейся стадии. По предварительным данным, Мамаеву предложат контракт по схеме 2+1. Если он его подпишет, то будет играть за «Ростов» сперва два года, а затем, если обе стороны будут согласны, еще год.

Ранее Мамаевым вел переговоры с ФК «Динамо». В пятницу, 27 сентября, он должен был пройти на медосмотр в Москве, но вместо этого прилетел в Ростов для переговоров.

Полузащитник вышел на свободу из колонии 17 сентября по УДО. Вмести с ним освободили нападающего Александра Мамаева. Футболисты были осуждены за драки, которые устроили в центре Москвы осенью 2018 года. Вместе с ними срок получили Кирилл Кокорин и Александр Протасовицкий. Последний до сих пор отбывает наказание — суд уже дважды перенес заседание по поводу его условно-досрочного освобождения.