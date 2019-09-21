  • Мамаев начал переговоры с другим клубом

    21 сентября 2019, 03:52

    Мария Борисова

    Футболист Павел Мамаев, который в пятницу расторг свой контракт с клубом «Краснодар», ведет переговоры об условиях сотрудничества с московским «Динамо». Об этом сообщил «Спорт-Экспресс».
    Мамаев начал переговоры с другим клубом

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    31-летний полузащитник сможет тренироваться со столичным клубом до зимнего трансферного окна, а в январе Мамаева можно будет включить в список заявок на сезон.

    20 сентября стало известно, что «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который недавно вышел из СИЗО по условно-досрочному освобождению. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.

    Павел Мамаев был условно-досрочно освобожден из колонии 17 сентября по решению суда. Вместе с ним на свободу вышел другой фигурант дела Александр Кокорин. Они оказались под стражей из-за драк, которые устроили в центре Москвы в 2018 году.

    В свою очередь, Кокорин продлил свой контракт с «Зенитом», где он выступал раньше. Только, по решению Российского футбольного союза, спортсмен не сможет участвовать в матчах Российской премьер-лиги до следующего заявочного периода.