Мамаев начал переговоры с другим клубом

31-летний полузащитник сможет тренироваться со столичным клубом до зимнего трансферного окна, а в январе Мамаева можно будет включить в список заявок на сезон.

20 сентября стало известно, что «Краснодар» расторг контракт с полузащитником Павлом Мамаевым, который недавно вышел из СИЗО по условно-досрочному освобождению. Соглашение было разорвано по обоюдному согласию сторон.

Павел Мамаев был условно-досрочно освобожден из колонии 17 сентября по решению суда. Вместе с ним на свободу вышел другой фигурант дела Александр Кокорин. Они оказались под стражей из-за драк, которые устроили в центре Москвы в 2018 году.

В свою очередь, Кокорин продлил свой контракт с «Зенитом», где он выступал раньше. Только, по решению Российского футбольного союза, спортсмен не сможет участвовать в матчах Российской премьер-лиги до следующего заявочного периода.