«Мало доказательств»: российская паралимпийка назвала «смутным» решение WADA по России

Член паралимпийской сборной России по волейболу Лиза Кунстман во время беседы с «360» выразила глубокое сожаление по поводу решения комитета WADA — наших спортсменов отстранили от участия в крупнейших международных турнирах. Она считает, что агентство привело мало доказательств для такого сурового вердикта.

«Все очень смутно и мало доказательств… Был шанс, что вдруг там какая-то неправда в новостях. Но за четыре года ничего нового не произошло», — рассказала Кунстман. Собеседница добавила, что ее команда очень долго готовилась к выступлению на Паралимпийских играх в Токио в 2020 году. Путевку в столицу Японии наши волейболистки-паралимпийки выиграли в 2018 году на Чемпионате мира.

Россию отстранили от участия в Олимпиаде-2020 Подробнее

«Это был огромный праздник. После этого мы начали подготовку к Паралимпийским играм. Я, конечно, очень хочу туда (в Токио — прим. ред.) поехать, но хотелось бы выступать за Россию, за свой флаг и со своим гимном», — поделилась мыслями спортсменка.

Ранее стало известно, что исполком WADA 9 декабря лишил РУСАДА статуса соответствия, а Россию — права участвовать в крупных международных турнирах и соревнованиях, в числе которых Олимпийские игры и Чемпионаты мира. Запрет будет действовать в течение ближайших четырех лет.