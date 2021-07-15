Малком прокомментировал свой переход в «Зенит»

Футболист Малком прокомментировал недовольство болельщиков, которое вызвало его переход в «Зенит» за 40 миллионов евро. Об этом сообщило издание «Спорт-Экспресс».

По данным «Газеты.ru», причиной возмущения стали травмы спортсмена.

«На мой взгляд, так говорят люди, которым кажется, что футболистам все дается очень легко. Может быть, за этих людей говорит зависть. В любом случае меня это не задевает», — предположил Малком.

Он добавил, что хочет приносить клубу пользу, а травмы не по душе и ему самому. Также футболист заключил, что подобные разговоры лишь добавляют ему мотивации в достижении спортивных успехов.