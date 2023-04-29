Спорт 29 апреля 2023, 17:12 Малколма признали лучшим игроком матча «Зенита» и «Крыльев Советов» Нападающий «Зенита» Малколм стал лучшим игроком матча 25‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов» РИА «Новости»

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В Самаре завершился матч 25‑го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями советов». Нападающего петербургского клуба Малкома признали лучшим игроком встречи.

Встреча завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей поля. Львиную долю голов в этом матче забил Малком. Нападающий «Зенита» оформил покер, закатив четыре мяча в створ ворот «Крыльев совета» на 19-й, 55-й, 68-й и 74-й минуте. Еще один гол записал на свой счет Клаудиньо.

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У самарцев отличился Сергей Бабкин, забив в ворота соперника мяч на девятой минуте игры.

Малкому впервые удалось забить более двух мячей в составе «Зенита». За петербургскую команду футболист выступает с лета 2019 года. Он уже считается лучшим бомбардиром сезона, добрав 22 мяча в личной статистике.

Недавно Малком и его одноклубник Клаудиньо получили российские паспорта. В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении этим бразильским футболистам гражданства РФ.