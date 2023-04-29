29 апреля 2023, 17:12
Малколма признали лучшим игроком матча «Зенита» и «Крыльев Советов»
Нападающий «Зенита» Малколм стал лучшим игроком матча 25‑го тура РПЛ с «Крыльями Советов»
В Самаре завершился матч 25‑го тура РПЛ между «Зенитом» и «Крыльями советов». Нападающего петербургского клуба Малкома признали лучшим игроком встречи.
Встреча завершилась со счетом 1:5 в пользу гостей поля. Львиную долю голов в этом матче забил Малком. Нападающий «Зенита» оформил покер, закатив четыре мяча в створ ворот «Крыльев совета» на 19-й, 55-й, 68-й и 74-й минуте. Еще один гол записал на свой счет Клаудиньо.
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У самарцев отличился Сергей Бабкин, забив в ворота соперника мяч на девятой минуте игры.
Малкому впервые удалось забить более двух мячей в составе «Зенита». За петербургскую команду футболист выступает с лета 2019 года. Он уже считается лучшим бомбардиром сезона, добрав 22 мяча в личной статистике.
Недавно Малком и его одноклубник Клаудиньо получили российские паспорта. В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении этим бразильским футболистам гражданства РФ.
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