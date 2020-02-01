    01 февраля 2020, 15:25

    Малкина забыли включить в топ-100 лучших игроков НХЛ. Эксперты в недоумении

    Алексей Сахаров

    Российского нападающего «Питтсбург Пингвинс» Евгения Малкина не нашли в списке 100 лучших игроков в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Зато среди лучших назвали Сергея Федорова, Павла Буре, Павла Дацюка и Александра Овечкина. Эксперты оказались в недоумении.

    Скандал среди спортивных экспертов и болельщиков разгорелся после того, как на отсутствие Малкина в списке обратил внимание журналист Пьер Лебрюн. Своим открытием он поделился в Twitter.

    «Это позор», — возмутился Лебрюн.

    С ним согласился другой спортивный эксперт. Джастин Борн выразил недоумение.

    «Не понимаю, почему Малкин не включен в этот список. Он такой ловкий, умный и злой на льду», — поддержал Борн коллегу.

    Список из сотни лучших игроков в истории НХЛ был составлен в 2017 году, как раз к 100-летию лиги. Его составил Зал хоккейной славы. В него вошли четыре россиянина. Малкин же пополнил сборную десятилетия, составленную Международной хоккейной федерацией (IIHF).