Малкина забыли включить в топ-100 лучших игроков НХЛ. Эксперты в недоумении

Скандал среди спортивных экспертов и болельщиков разгорелся после того, как на отсутствие Малкина в списке обратил внимание журналист Пьер Лебрюн. Своим открытием он поделился в Twitter.

«Это позор», — возмутился Лебрюн.

С ним согласился другой спортивный эксперт. Джастин Борн выразил недоумение.

«Не понимаю, почему Малкин не включен в этот список. Он такой ловкий, умный и злой на льду», — поддержал Борн коллегу.

Список из сотни лучших игроков в истории НХЛ был составлен в 2017 году, как раз к 100-летию лиги. Его составил Зал хоккейной славы. В него вошли четыре россиянина. Малкин же пополнил сборную десятилетия, составленную Международной хоккейной федерацией (IIHF).