Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин подтвердил наличие американского гражданства.

Об этом рассказала журналистка Шелли Андерсон в своем Twitter-аккаунте.

О том, что российский хоккеист имеет американский паспорт, рассказал в интервью Sports.ru юрист Дмитрий Мачихин.

В сентябре Малкин рассказал о сложностях жизни в Соединенных штатах. По словам российского хоккеиста, ему трудно привыкнуть к американскому менталитету, а также к английскому языку.

Евгений Малкин играет в НХЛ с 2006 года. В составе «Питтсбург Пингвинс» он три раза выигрывал Кубок Стэнли — в 2009, 2016, 2017 годах. Малкин на один сезон покидал клуб — в 2012 году хоккеист вернулся в магнитогорский «Металлург».

Евгений Малкин также является членом общественного движения Putin Team, которое было создано в поддержку России и главы государства Владимира Путина нападающим «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.