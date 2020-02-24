Малкин подрался с противником на матче против «Вашингтона»

Российский нападающий американского клуба «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин подрался с защитником «Вашингтона» Бренденом Диллоном во время игры.

Судья попытался их разнять, но в итоге сам получил травму. Обоих игроков наказали двойными штрафами (2+2) за неподобающее поведение.

Прошедший матч регулярного чемпионата НХЛ состоялся на домашней арене «Вашингтон Кэпиталз». Игра закончилась победой хозяев со счетом 5:3. Малкину в игре удалось забить шайбу, а также исполнить голевую передачу.

В составе «Питтсбурга» хоккеист три раза выигрывал Кубок Стэнли. Он также три раза участвовал в Олимпийских играх в составе российской сборной. Малкин второй игрок хоккея в истории, который за сезон смог стать лучшим нападающим в чемпионате НХЛ и на первенстве мира.