    12 июня 2020, 12:10

    Малкин и Овечкин поздравили сограждан с Днем России

    Артур Блянихов

    Выступающие в Национальной хоккейной лиге российские хоккеисты поздравили с Днем России своих соотечественников. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

    Отмечается, что запись поздравления появилась на YouTube-канале российского диппредставительства РФ в Соединенных Штатах.

    С праздником россиян поздравили капитан Washington Capitals Александр Овечкин, его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, бомбардир Pittsburgh Penguins Евгений Малкин, а также Владимир Тарасенко из St. Louis Blues.