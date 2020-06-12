Малкин и Овечкин поздравили сограждан с Днем России

Отмечается, что запись поздравления появилась на YouTube-канале российского диппредставительства РФ в Соединенных Штатах.

С праздником россиян поздравили капитан Washington Capitals Александр Овечкин, его одноклубники Евгений Кузнецов и Дмитрий Орлов, бомбардир Pittsburgh Penguins Евгений Малкин, а также Владимир Тарасенко из St. Louis Blues.