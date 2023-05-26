Спорт 26 мая 2023, 02:02 «Маленькая крыса». Англичане раскритиковали украинского футболиста Мудрика за видео в соцсетях Украинского игрока «Челси» Мудрика осудили за видео с оконфузившимся пожилым мужчиной Публичное достояние

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Украинский футболист Михаила Мудрика вызвал критику среди пользователей Сети своим видео из спортзала. Игрок выложил ролик с пожилым мужчиной, с которого сползли штаны, сообщило РИА «Новости».

Во время занятия спортом у мужчины приспустились штаны, частично обнажив ягодицы. Мудрик замазал часть изображения и поставил знак вопроса. Известный фитнес-тренер Джоуи Суолл предположил, что игрок таким образом решил привлечь к себе внимание.

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«Да что с тобой не так? Ты профессиональный футболист, играешь за „Челси“ в Премьер-лиге! Ты действительно хочешь представлять свою команду вот так?» — написал Суолл.

Подписчики украинского футболиста жестко раскритиковали его за унижение человека.

«Этот трансфер был сделан исключительно для того, чтобы дать почти 100 миллионов украинскому правительству, ничего больше», — заметил пользователь под ником FrankLampard.

«А если бы это была женщина, которую он сфотографировал? „Челси“ должен что-то сделать по этому поводу», — добавил еще один комментатор.

«Что за маленькая крыса! Похоже, ему надоело, что люди смеются над ним за игру в „Челси“, поэтому он чувствует себя лучше, издеваясь над незнакомцами в зале», — написал John Hughes.

Украинский полузащитник в текущем сезоне участвовал в 18 матчах. Мудрик является чемпионом Украины сезона 2019–2020 годов и обладателем Суперкубка Украины 2021 года.

Руководство лондонского клуба «Челси» ранее предложило перехватить украинского футболиста у «Арсенала» за 100 миллионов евро.