Мальчику из Салехарда подарили мяч с автографом Акинфеева

Депутат Государственной думы Владимир Пушкарев в рамках акции «Елка Заботы» подарил мяч с автографом российского голкипера Игоря Акинфеева мальчику из Салехарда Илье Альгамову, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

На воплощение мечты ребенка ушел не один месяц. Вратарь ЦСКА много времени проводил на сборах, поэтому Илья получил новогодний подарок только весной. Помимо прочего, девятилетнему фанату вручили фирменную экипировку.

«Так получилось, с елки я снял именно желание мальчика Ильи. Он хотел подпись на футбольном мяче Акинфеева. Я, конечно, очень удивился, потому что с ним не был знаком», — поделился Пушкарев.

Парламентарий рассказал, что ему пришлось искать способы, как подойти к Акинфееву и попросить поставить автограф на мяче.