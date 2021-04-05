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    05 апреля 2021, 11:05

    Мальчику из Салехарда подарили мяч с автографом Акинфеева

    Полина Петрова

    Депутат Государственной думы Владимир Пушкарев в рамках акции «Елка Заботы» подарил мяч с автографом российского голкипера Игоря Акинфеева мальчику из Салехарда Илье Альгамову, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

    Мальчику из Салехарда подарили мяч с автографом Акинфеева

    На воплощение мечты ребенка ушел не один месяц. Вратарь ЦСКА много времени проводил на сборах, поэтому Илья получил новогодний подарок только весной. Помимо прочего, девятилетнему фанату вручили фирменную экипировку.

    «Так получилось, с елки я снял именно желание мальчика Ильи. Он хотел подпись на футбольном мяче Акинфеева. Я, конечно, очень удивился, потому что с ним не был знаком», — поделился Пушкарев.

    Парламентарий рассказал, что ему пришлось искать способы, как подойти к Акинфееву и попросить поставить автограф на мяче.