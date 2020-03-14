Мальчик взял автограф у баскетболиста НБА и заболел коронавирусом

Контакт ребенка со спортсменом произошел перед матчем НБА между «Ютой» и «Бостон Селтикс» 7 марта.

Обнаружение заболевания у Роберо является первым случаем в лиге. Точно неизвестно, заразился школьник от него или еще до встречи с баскетболистом.

По данным телеканала «Царьград», боец ММА Конор Макгрегор переживает гибель тети от коронавируса. Печальную новость ему сообщили, когда тот готовился к прямому эфиру в Дублине. В социальных сетях спортсмен написал, что сильно переживает из-за случившегося.

Ранее «Дни.ру» передали, что ведущая телепрограммы «Жить здорово» Елена Малышева рассказала о профилактике китайской пневмонии. Чистота рук — главное средство от нее, а лучшими помощниками тут станут мыло и вода, сообщила она.

«Газета.ru» сообщила, что Илон Маск назвал смерть во время автокатастрофы гораздо более вероятной, чем от коронавируса. По его словам, в Америке на 36 смертей от коронавируса приходится 36 тысяч смертей в ДТП.