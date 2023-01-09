Спорт 09 января 2023, 12:56 Мальчик из Нижнего Тагила попал в Книгу рекордов России за самый крепкий хват

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В Нижнем Тагиле девятилетний мальчик попал в Книгу рекордов России за самый крепкий хват в своей категории. Об этом сообщил сайт tagilcity.ru.

Спортсмен смог провисеть на двух руках без отрыва пальцев от перекладины шесть минут 21 секунду. На подготовку ребенок потратил около пяти месяцев.

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Как заметил тренер Фанис Хайруллин, для нижнетагильских атлетов это уже 16-е попадание в Книгу рекордов России.

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