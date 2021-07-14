Малафеев рассказал, почему Манчини ушел с должности тренера «Зенита»

Бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев рассказал, почему у Роберто Манчини не получилось удачного опыта на посту тренера клуба. Об этом сообщило издание Sport24.

Манчини тренировал спортсменов с 2017 по 2018 год. Малафеев объяснил, что для ухода тренера есть несколько причин. Первая — это то, что у него не сложились отношения с некоторыми футболистами «Зенита».

«Второе — он потерял спортивную мотивацию по личным обстоятельствам, о которых говорить я не буду. Это касается исключительно только Манчини», — заключил Малафеев.