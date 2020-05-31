Малафеев объявил об уходе из «Зенита» спустя 25 лет
«Какие ассоциации у вас возникают, когда вы слышите число „25“? Одни скажут: „Юность, беззаботность, вся жизнь впереди“. Другие: „Серебряная свадьба, долгий путь, большой отрезок времени“», — написал Малафеев.
У него эта цифра ассоциируется с работой в «Зените», в котором футболист провел больше половины жизни. Сначала спортсмен пришел в ФК в качестве игрока: в 1995 году заключил первый контракт. Последние три года занимал управленческие должности.
«Оборачиваясь назад, я рассуждаю как супруг с 25-летним стажем. Позади много взлетов и падений, радости и грусти, есть и хорошие, и плохие моменты, ошибки и опыт», — поделился воспоминаниями спортсмен.
Теперь же у 41-летнего замдиректора истек срок действия контракта с сине-бело-голубыми.
«Пришло время идти дальше», — заявил Малафеев.
Но перед этим он поблагодарил каждого, кто позволил ему проявить себя в новом деле. Футболист признателен за то, что разделил свою судьбу с жизнью любимого клуба. Кроме того, он счастлив, что внес вклад в развитие молодежного футбола и основной команды.
Заместитель спортивного директора клуба благодарен руководству, коллегам, футболистам и болельщикам «Зенита» за понимание и поддержку.
«До встречи, „Зенит“!» — заключил Малафеев.
Малафеев — четырехкратный чемпион России (2007, 2010, 2012, 2015), трехкратный обладатель Кубка России (1999, 2010, 2016), обладатель Кубка UEFA (2008) и Суперкубка UEFA (2008).