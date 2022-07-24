Макс Ферстаппен стал победителем Гран-при Франции «Формулы-1»

Действующий чемпион мира пилот Red Bull Racing Макс Ферстаппен одержал победу на 12-м этапе чемпионата «Формула-1» — Гран-при Франции. Соревнования прошли на автодроме имени Поля Рикара в Ле-Кастелле. Об этом сообщило РИА «Новости».

Пилот Red Bull на 10,5 секунды опередил своего давнего соперника Льюиса Хэмилтона из команды Mercedes. В декабре гонщики боролись за звание чемпиона мира. Третье место досталось еще одному пилоту Mercedes — Джорджу Расселу.

Победитель гонки квалификации пилот Ferrari Шарль Леклер лидировал до 19-го круга, но его болид въехал в отбойник. Это уже третий случай для пилота за последние гонки. После этого он потерял первое место в общем зачете сезона, сохранив за собой только 170 очков.

Лидером списка стал Ферстаппен. Победа во Франции закрепила его лидерство в сезоне с 233 очками. На третьем месте расположился мексиканец Серхио Перес из команды Red Bull.