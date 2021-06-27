Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии. Хэмилтон стал вторым

Нидерландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Штирии. Восьмой этап мирового первенства по автогонкам в классе машин «Формула 1» прошел в Шпильберге.

Действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон из команды «Мерседес» занял второе место. Еще один пилот «Мерседеса» — финн Валттери Боттас — стал третьим.

Российский гонщик Никита Мазепин из «Хааса» стартовал в заезде с 20-го места пришел к финишу последним. Ему досталось 18-е место. Его партнер по команде Мик Шумахер стал 16-м.

Из-за проблем с колесом пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли покинул гонку на старте. На 39-м круге свое участие в гонке прервал Джордж Рассел, представляющий «Уильямс».

Девятый этап чемпионата мира пройдет в Австрии с 2 по 4 июля.

С 24 по 26 сентября в Сочи пройдет Гран-при России. Мазепин будет участвовать в соревнованиях в статусе нейтрального гонщика.

Несколькими днями ранее президент гоночной серии Стефано Доменикали заявил, что в 2023 году Гран-при «Формулы 1» пройдет в Санкт-Петербурге, на трассе «Игора Драйв».