Макс Ферстаппен выиграл Гран-при Нидерландов

Голландский пилот Red Bull Макс Ферстаппен победил на Гран-при Нидерландов. Это 13-й этап чемпионата мира по автомобильным гонкам в классе машин «Формула-1». Видео с празднующим победу пилотом появилось в Twitter.

Согласно турнирной таблице на сайте «Формулы-1», Ферстаппен преодолел дистанцию за один час 30 минут и 5,395 секунды. Вторым в заезде стал британец Льюис Хэмилтон из Mercedes, а его партнер по команде финский пилот Валттери Боттас финишировал третьим.

Как сообщил ТАСС, российский пилот Haas Никита Мазепин сошел с гонки на 44-м круге из-за проблем с гидравликой машины. Вслед за ним из соревнований вышли японский пилот Alpha Tauri Юки Цунода и британец Джордж Расселл из Williams.

Победа Ферстаппена поставила его на первое место в общем зачете с результатом 224,5 балла. Льюис Хэмилтон опустился на второе место с показателем 221,5 балла. Замыкает тройку Валттери Боттас, на счету которого 123 балла.

Никита Мазепин в турнирной таблице расположился на двадцатой строчке.

В Кубке конструкторов первое место занимает Mercedes с показателем 310,5, немного от него отстает Red Bull с результатом 303,5, третье место досталось McLaren с 169 баллами.