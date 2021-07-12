Макгрегора прооперировали после поединка с Порье

Боец ММА Конор Макгрегор перенес операцию на сломанной ноге. Она длилась более трех с половиной часов и прошла успешно.

«Только что из операционной, ребята! Операция прошла отлично! Чувство потрясающее! Шесть недель на костылях и снова обратно! Поехали!» — написал Макгрегор в Twitter.

TMZ Sports сообщило, что ирландцу вставили интрамедуллярный стержень в большеберцовую кость. Малоберцовую кость зафиксировали с помощью пластин и винтов. Спортсмен сейчас остается в клинике Лос-Анжелеса.

Конор Макгрегор получил серьезную травму голени во время боя с американцем Дастином Порье. Они участвовали в турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 264 в Лас-Вегасе. Макгрегора положили в госпиталь «Седарс-Синай» в Лос-Анджелесе. Врачи заявили, что операция прошла успешно. Макгрегор будет находиться в клинике до среды.

Поединок Макгрегора и Порье прошел 11 июля. В первом раунде Макгрегор оступился и сломал лодыжку. Врач принял решение остановить бой. Порье присудили победу. Она стала второй в противостоянии с Макгрегором.