Макгрегора оштрафовали за избиение пожилого мужчины в баре Дублина

«Я поступил неправильно и хотел бы еще раз извиниться перед потерпевшим и судом. Уверяю вас, что ничего подобного больше не случится», — заявил он.

Потерпевший не пришел на слушание. Однако он принял извинения спортсмена. После этих слов Макгрегора он больше не собирается давать показания против ирландца.

Макрегора оштрафовали на тысячу евро. Кроме того, боец выплатил потерпевшему компенсацию. Однако адвокат отказался называть судье размер суммы.

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Речь идет об избиении, которое произошло 6 апреля в одном из пабов Дублина. Макгрегор тогда зашел в бар и предложил всем гостям виски. Однако пожилой мужчина не захотел присоединиться к распитию крепкого угощения. Отказ вывел бойца из себя, поэтому он ударил мужчину по лицу. На помощь пенсионеру сразу подбежали двое посетителей и вывели спортсмена из помещения.

Ранее издание писало, что Макгрегору грозит полгода тюрьмы.

В последний раз Макгрегор выходил на октагон в рамках турнира UFC 229 в США 6 октября 2018 года. Он проиграл россиянину Хабибу Нурмагомедову в поединке за титул UFC в легком весе.