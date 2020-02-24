Макгрегора обвинили в «терроризме»

Ирландец Конор Макгрегор не заслуживает второго поединка с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Об этом заявил американский боец смешанного стиля (MMA) Генри Сехудо, попутно обвинив ирландца в терроризме.

«Да, этот человек любит бить пожилых людей. Да, этот человек совершает теракты в нашей стране, и он при этом думает, что может получить следующий титульный бой с Хабибом», — заявил Сехудо. Его слова привел сайт издания TMZ Sports.

Сехудо уверен, что Макгрегор недостоин реванша с Нурмагомедовым. Боец намекнул на нападение Макгрегора на автобус с участниками турнира Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в апреле 2018 года. Видимо, именно тот случай Сехудо посчитал терроризмом.

Осенью 2018 года Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором. Россиянин защитил пояс чемпиона UFC в легком весе. После того боя продюсеры заговорили о возможном реванше, но до сих пор дата возможного поединка точно не называлась. О реванше заговорили в январе 2020 года, после того, как Макгрегор вернулся в октагон UFC и одержал молниеносную победу нокаутом над американцем Дональдом Серроне. Бой продлился 40 секунд.