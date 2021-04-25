Макгрегор захотел перейти в полусредний вес, чтобы сразиться с Усманом

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что действующий чемпион Камар Усман копирует его манеру боя. Ирландец пришел к выводу, что надо подняться в полусредний вес, чтобы с ним встретиться.

Заявление Макгрегора в Twitter появилось после того, как 25 апреля Усман победил нокаутом во втором раунде Хорхе Масвидаля и защитил свой титул.

«Теперь Усман копирует даже мои удары. Подерусь ли я с этим парнем на каком-то этапе? Думаю, да. Он не может копировать мои слова и удары и не получить за это. Мне нравится полусредний вес. Скоро он станет моим», — написал Конор.

Он уточнил, что завершит год в свое весовой категории, а потом «поднимется».

Свой следующий бой с Дастином Порье Макгрегор проведет 10 июля. Это третья встреча противников. Первая закончилась победой ирландца, вторая — американца. Билеты на шоу были раскуплены за несколько секунд, сообщил глава американского промоушена Дана Уайт.