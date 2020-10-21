Макгрегор высмеял встречу Нурмагомедова и Гейджи перед боем

За три дня до боя в Абу-Даби состоялась пресс-конференция Хабиба Нурмагомедова против Стивена Гейджи. Затем произошла традиционная дуэль взглядов, и американец на публике снял пояс временного чемпиона и показал на пояс Нурмагомедова, мол, хочу этот. Конор Макгрегор не оставил это без внимания.

В целом, встреча соперников прошла очень мирно. Как сказал глава UFC Дана Уайт, «без грязи и хейта».

С ним согласились и фолловеры в соцсетях.

«Посмотри, Конор, как два чемпиона должны вести себя с уважением, они не могу дождаться этого боя», — написал пользователь под ником c._a_.m.

Конор Макгрегор отреагировал на это видео и разместил в своем аккаунте отфотошопленное изображение встречи, высмеяв амбиции бойцов и их предельно мирную встречу перед состязанием.

Бой за звание чемпиона UFC между Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Джастином Гейджи состоится в Абу-Даби 24 октября.