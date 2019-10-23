Макгрегор выбрал победителя в поединке Нурмагомедова и Фергюсона

Конор Макгрегор поставил на победу российского бойца в возможном предстоящем бою между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном. Ирландец назвал сильные стороны американца, но фаворитом стал его бывший соперник, которому он проиграл.

«Сложный выбор. Но если честно, я думаю, Хабиб победит его. Хотя Тони — отличный боец, он падает, поднимается, бьет заново и никогда не устает. Но я выбираю Хабиба», — сказал Макгрегор, передает «Спорт-Экспресс».

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Ранее глава организации Дана Уайт заявлял, что Фергюсон должен стать следующим противником Нурмагомедова. Тем более что между возможными соперниками уже назревает конфликт: американец после боя Нурмагомедова с Дастином Порье обозвал россиянина «ленивым и однообразным» спортсменом, передают «Известия».

Если Фергюсон не сможет выступить, то мы можем увидеть второй бой Макгрегора с Нурмагомедовым.

В ночь с 7 на 8 сентября на турнире UFC 242 в Абу-Даби Нурмагомедов победил Дастина Порье удушающим приемом в третьем раунде и во второй раз в карьере защитил титул чемпиона UFC в легком весе.