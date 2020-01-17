Макгрегор vs. Серроне. Кто кого?

19 января состоится бой между американским бойцом UFC Дональдом Серроне и Конором Макгрегором. Этот поединок станет громким возвращением на ринг для последнего спортсмена после длительного перерыва. «360» попытался выяснить, каковы у ирландца шансы на победу.

Боец MMA и видеоблогер Артем Тарасов уверен, что для Макгрегора это будет очень тяжелый бой.

Дональд Серроне готовился к нескольким боям, провел несколько поединков, у него не было такого большого простоя. То, что сейчас имеет Конор Макгрегор — это, бесспорно, бизнес — очень мешает ему в спорте. Мой прогноз на бой — 50 на 50. Возвращаться всегда тяжело Артем Тарасов.

Во время беседы с «360» спортсмен отметил, что Макгрегору лучше всего делать «денежные бои, либо бои по боксу, в которых ему не страшно проиграть. Например, с Флойдом Мейвезером. Тарасов отметил, что если боец уровня Макгрегора проиграет такому противнику, как Мейвезер — он ничего не потеряет.

«Если же ты сейчас выйдешь после двухлетнего простоя к Дональду Серроне — а я напомню, это на сегодняшний день боец не из топ-3 и не топ-5. Если ты ему проигрываешь — то понятно, что Конор Макгрегор уже не тот. У Конора Макгрегора на кону стоит очень многое», — заключил Тарасов.

Действующий чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко уверен, что бой между американцем и ирландцем не будет простым. Он отметил, что не совсем понимает, почему для возвращения Конор выбрал именно этого соперника — у Серроне неудобная весовая категория. Однако фаворитом, по мнению Шлеменко, является именно ирландец.

«Но единственное — Дональд Серроне немного сломлен. Он больше выглядит не как победитель в этом бою, а как жертва. Но точно говорю, что легкой прогулки у него не получится. То что бой продлится все отведенное время — у меня есть большие сомнения. Мне кажется, бой закончится досрочно нокаутом. А вот кто нокаутирует — здесь сложно сказать. Шансы 50 на 50», — пояснил спортсмен в беседе с «360».

Похожего мнения придерживается и чемпион мира и Европы по смешанным единоборствам, российский боец ММА Андрей Семенов. Он считает, что поединок с Серроне не преграда для Макгрегора. Единственный его минус кроется в том, что боец давно не выступал на ринге. Однако, во время беседы с «360» он подчеркнул, что этот бой для ирландца не будет легким.

Источник фото: UFC/twitter

Понятно, что в своей манере выпендрежника он будет показывать, что ему все равно. Но тем не менее, поверьте мне, что в каждом бойце есть нотка страха проигрыша, страха разочаровать своих болельщиков Андрей Семенов.

Он отметил, что у спортсмена, который давно не выступал на ринге, «пропадает какое-то чутье». И в этом случае тренировки и спарринги не играют роли — такие бои сильно отличаются от боевых поединков. Несмотря на это, Семенов уверен, что у Макгрегора больше шансов победить, чем у Серроне.

Боец ММА, борец Михаил Заяц рассказал «360», что в предстоящем бою будет болеть за Макгрегора. Спортсмен подчеркнул, что американец ведет себя более достойно и «держит марку» независимо от того, проиграет он или выиграет. Заяц уверен, что в прошлой весовой категории ирландский боец побеждал потому, что был выше всех, а также за счет длинных рук и быстроты движений. В более тяжелой весовой категории он лишится этих преимуществ — ее участники, в том числе и Серроне, тоже довольно высокие и обладают достаточно длинными руками.

«Бой не будет легким. Большой плюс у Макгрегора был в том, что он в процессе боя многим бойцам лезет в голову и морально заводил. Они теряли разум и старались закончить бой досрочно. А Макгрегор этим пользовался и ловил. А Серроне — морально устойчивее. К нему не залезть в голову. Он будет более хладнокровным», — заключил Заяц.

Бой между спортсменами состоится в воскресенье, 19 января — именно тогда мы наконец узнаем, кто же станет победителем. Ранее Макгрегор и Серроне провели пресс-конференцию, на которой прошел традиционные поединок взглядов. Во время общения со СМИ ирландец пообещал нокаутировать своего соперника.