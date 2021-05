Ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор возглавил список спортсменов с самым большим доходом по версии Forbes. За минувший год он заработал 180 миллионов долларов. Как сообщил журнал, боец сместил с первого места теннисиста Роджера Федерера.

Основной доход Макгрегор получил от продажи своей доли в бренде виски Proper No. Тwеlvе. За часть алкогольного бизнеса он получил 150 миллионов долларов. Непосредственно в боях спортсмен получил 22 миллиона долларов, еще восемь миллионов ему принесли рекламные контракты с брендом спортивной одежды Roots of Fight и видеоигрой Dystopia: Contest of Heroes.

До своего лидерства Макгрегор попадал в список Forbes только в 2018 году. Тогда он получил 99 миллионов долларов. Основной доход он получил за проигранный бой с Флойдом Мейвезером.

На втором месте расположился футболист Лионель Месси. Основную часть дохода в 97 миллионов долларов получил за работу в футбольном клубе «Барселона». Еще 33 миллиона долларов принесли ему рекламные контракты.

Замкнул тройку разбогатевших спортсменов нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду. В прошлом году он получил 120 миллионов долларов. Контракт с итальянским клубом принес ему 64 миллиона. Остальная часть средств приходится на собственный бизнес спортсмена и рекламные контракты.

В топ-10 самых разбогатевших спортсменов также вошли звезда американского футбола Дак Прескотт с заработком 107,5 миллиона долларов, баскетболист Леброн Джеймс, который получил доход в 96,5 миллиона долларов, футболист Неймар с 95 миллионами долларов, лидер прошлогоднего рейтинга Роджер Федерер с доходом 90 миллионов долларов, гонщик «Формулы-1» Льюис Хэмилтон с доходом 82 миллиона долларов, игрок в американский футбол Том Брэди с 76 миллионами долларов, американский баскетболист Кевин Дюрант с 75 миллионами долларов.