Макгрегор сделал прогноз на встречу Нурмагомедова и Гейджи

Конон Макгрегор спрогнозировал победу Нурмагомедова в бою с Гейджи. Причем россиянин, по мнению ирландского бойца, выиграет уже в первом раунде.

Макгрегор объяснил, что Гейджи нужно подстроиться под тактику Хабиба, иначе россиянин уложит его в первом же раунде. Таким прогнозом он поделился в Instagram Parimatch.

«У Гейджи особый стиль — „нырки“, которые помогут предотвратить джебы Хабиба. Также Хабиб всегда высоко держит голову, и Гейджи в любой момент может попасть и вырубить его», — рассказал Макгрегор.

Хабиб Нурмагомедов и Конор Макгрегор встретились в бою осенью 2018 года. Ирландец уступил россиянину в четвертом раунде. Нурмагомедов защитил свой пояс чемпиона UFC в легком весе.

24 октября Хабиб встретиться с американцем Джастином Гейджи. Бой пройдет в Абу-Даби.

Ранее DailyStorm сообщил, что Хабиб Нурмагомедов вошел в десятку самых богатых Instagram-блогеров России. На его аккаунт подписаны более 21,2 миллиона человек. За год с помощью соцсети боец заработал порядка 600 тысяч долларов. На первом месте в рейтинге второй год находится Ксения Собчак. Она заработала за год почти 1,5 миллиона долларов через Instagram.