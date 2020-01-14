Макгрегор рассказал, сколько получил за бой с Нурмагомедовым в 2018 году

Боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор заработал приличную сумму, выйдя в октагон против россиянина Хабиба Нурмагомедова. Поединок сделал ирландца богаче на 50 миллионов долларов.

Свой заработок Макгрегор озвучил в беседе с журналистом ESPN Ариэлем Хельвани, запись которой опубликована в Twitter.

Встреча Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоялась под эгидой Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в октябре 2018-го. В четвертом раунде россиянин победил ирландского спортсмена.

В октагон Макгрегор вернется 18 января. Его ждет поединок с американцем Дональдом Серроне, за который боец ММА рассчитывает получить 80 миллионов долларов.

Бывший чемпион UFС в двух весовых категориях Макгрегор стал первым представителем Ирландии в истории промоушена, получившим пояс. В 2015 году он на 13-й секунде отправил в нокаут бразильца Жозе Алду, чем поразил смотревшего турнир Нурмагомедова.