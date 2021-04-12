Макгрегор рассказал, почему не отправил 500 тысяч долларов в фонд своего соперника

Боец ММА Конор Макгрегор заявил, что побоялся присвоения своих денег благотворительной организацей. Об этом он написал в своем Twitter.

«Пожертвование, а не долг. Мы ждали планов на эти деньги, но так и не дождались. Я делаю так со всеми своими пожертвованиями. Узнаю, куда идут деньги, шаг за шагом. Иначе они уходят в никуда. И тот факт, что ты принял третий бой вместо поединка за титул, говорит о том, что я не ошибся на твой счет», — заявил спортсмен в ответ на обвинения соперника Дастина Порье о том, что он не перевел в его фонд 500 тысяч долларов, что составляет примерно 38 582 850 рублей.

Ранее Дастин Порье рассказал, что Макгрегор не перевел деньги в его фонд после их боя. Владелец благотворительной ограницазии заявил, что ирландец не сдержал свое обещание и перестал отвечать на сообщения, добавила Газета.ru.